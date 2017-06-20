Первый мобильный банк в Украине представил дизайн карт

Создатели iBox Bank для своей карты выбрали достаточно минималистичный дизайн

Рассмотрев 138 вариантов дизайна своей первой карты, первый мобильный банк в Украине iBox банк, наконец определился с ее внешним видом.

Карта оснащена NFC-модулем (PayPass) и специальным чипом, «который позволит реализовать в нашем мобильном девайсе те функции, которых вы нигде в Украине больше не найдете», сообщают разработчики.

Основатель iBox Bank Дмитрий Дубилет рассказал о процессе создания карты:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы стали чаще платить картой и реже снимать наличные. 32% респондентов, которые приняли участие в исследовании, сообщили, что регулярно совершают карточные платежи в магазинах, на заправках и в других торговых точках, 26% — в интернете, а 19% — оплачивают товары и услуги картами чаще, чем раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ намерен снизить карточные комиссии в Украине