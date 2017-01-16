Платежи в Великобритании: бесконтакт стал еще популярнее

Сейчас на бесконтактные карты приходится 25% всех карточных транзакций в Великобритании

Рост количества бесконтактных транзакций в Великобритании продолжает расти. Всего несколько месяцев назад, в августе, на транзакции с бесконтактными картами приходилось 20% всех карточных транзакций в Великобритании. Сейчас показатель достиг 25%. Об этом сообщают в Британской ассоциации платежных карт (UK Card Association, UKCA).

В ноябре 2016 года британцы совершили 325 млн покупок, используя бесконтактные дебетовые и кредитные карты, что составило 25% всех транзакций с использованием платежных карт в этом месяце.

За аналогичный период объем операций с участием бесконтактных карт составил 2,9 млрд фунтов стерлингов, что на 184% больше, чем в ноябре 2015 года, когда показатель впервые достиг 1 млрд фунтов стерлингов всего за один месяц.

В UKCA сообщают, что сейчас в обращении в Великобритании находится 101,8 млн бесконактных дебетовых и кредитных карт.

Девять из десяти (88%) бесконтактных транзакций совершаются с помощью дебетовых карт.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в НБУ сообщили, что дистанционная кража средств с бесконтактных карт возможна.

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По материалам paymenteye.com