Платежная система Alipay выходит на рынок США

Alipay заключила сделку с First Data

Alipay, мобильная платежная система китайской компании Alibaba, объявила о выходе на рынок США после сделки, заключенной с корпорацией First Data.

Расширение стало возможным после пробного запуска в Калифорнии и Нью-Йорке. Запуск в США позволит Alipay непосредственно конкурировать с Apple Pay, Android Pay и PayPal. Наряду с онлайн-платежами и денежными переводами, пользователям Alipay также доступна возможность вызвать такси, забронировать гостиницу или даже купить билеты в кино прямо через приложение.

Партнерство позволит китайским туристам, находясь в США, использовать свои мобильные телефоны для совершения транзакций в 4 млн точек продаж по всей стране.

У Alipay около 450 миллионов клиентов по всему миру. Сделка с First Data направлена на то, чтобы компенсировать утраченные позиции мобильных платежей в Китае.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что подразделение Alibaba продолжает расширяться в Азии. Ant Financial и индонезийская медиа-компания Emtek намерены создать совместное предприятие по предоставлению платежных и финансовых услуг в Индонезии.

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По материалам thepaypers.com