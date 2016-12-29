Платежные терминалы в метро установлены незаконно

В 2017 году будет объявлен новый конкурс на размещение платежных терминалов в метро

160 платежных терминалов в киевском метро установлены незаконно. Такую информацию озвучил глава комиссии по вопросам собственности Леонид Антоненко («Самопомощь»).

Операторы терминалов получили право на размещение в метро вне конкурса и по скидочным ставкам аренды. Поэтому было принято решение о расторжении договоров. За это проголосовало большинство членов комиссии депутатов.

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По материалам: FinClub