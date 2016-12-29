Почему падает гривна: НБУ о причинах девальвации нацвалюты

В НБУ назвали несколько причин падения стоимости национальной валюты на этой неделе

За последние несколько дней национальная валюта существенно потеряла в цене, на валютном рынке наблюдается повышенный спрос на инвалюту. Ситуацию прокомментировал заместитель главы Национального банка Олег Чурий и назвал несколько причин девальвации гривны.

При этом, утверждает Чурий, недавняя национализация ПриватБанка не повлияла на валютный рынок.

К тому же, на наличном валютном рынке продажа валюты населения продолжает превышать ее покупку. За декабрь банки купили у населения 34 млн долларов.

На сегодня объем международных резервов составляет около 15,6 млрд долларов, добавил Чурий.

На этой неделе НБУ провел два аукциона по продаже валюты с целью сдерживания курса. Во время аукционов регулятор продал 144 млн долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что гривну почти не подделывают.

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По материалам finclub.net