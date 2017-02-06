Популярность банкоматов снова растет: в чем причина?

Финансовая вовлеченность стимулирует использование банкоматов

Новое исследование от компании RBR London продемонстрировало, что в 2015 году количество операций по снятию наличных в банкоматах выросло на 10%. Авторы исследования отмечают, что это — самый высокий показатель с 2011 года.

В исследовании отмечают, что в 2015 году количество операций по снятию налички достигло рекордных 99 млрд.

Популярность банкоматов в Китае выросла до 23%, в основном, благодаря стараниям банков перевести больше клиентов на самообслуживание. На Китай пришлось 24 млрд операций по снятию наличных в ATM – почти четверть от глобального показателя.

Аналитики отмечают, что, несмотря на то, что популярность ATM в развитых странах стабильно снижается, на других рынках наблюдаются противоположные процессы.

В США, вследствие роста комиссии, объемы снятия наличных падают уже несколько лет подряд. Однако количество операций, совершенных в банкоматах, выросло.

В Испании, например, количество транзакций по снятию налички в ATM растет по мере того, как экономика страны выходит из затяжного кризиса.

По мнению экспертов, основной причиной роста популярности банкоматов является растущая финансовая вовлеченность.

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По материалам paymenteye.com