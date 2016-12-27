Банк был оштрафован за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции

Национализированный ПриватБанк получил штраф от Антимонопольного комитета Украины за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Размер штрафа составляет 82,6 тыс гривен. Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Напомним, 23 декабря Министерство финансов представило наблюдательный совет ПриватБанка. Он состоит из семи человек. Четверо из них — иностранцы: Стивен Силинг, Франсис Малиж, Андреа Манетта, Енгин Анкчакоча.

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Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк не успел запустить систему биометрических платежей.

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По материалам finclub.net