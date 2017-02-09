ПриватБанк внедрил новый комплекс услуг для клиентов из ІT-отрасли

Клиенты ПриватБанка из сферы информационных технологий будут обслуживаться в льготном режиме

ПриватБанк будет обслуживать клиентов из IT-отрасли в льготном режиме. Об этом сообщают в пресс-службе ПриватБанка.

В частности, новый комплекс услуг «IT Expert» будет распространяться на представителей рынка разработки программного обеспечения, мобильных приложений и игр и будет объединять такие сервисы, как:

— отдельный тарифный пакет,

— бесплатное персональное обслуживание,

— круглосуточную консультацию по вопросам IT,

— зачисление иностранной валюты день в день,

— автоматическую обязательную продажу и другие услуги.

Новые клиенты банка из сферы информационных технологий смогут получить доступ к пользованию услугами «IT Expert» автоматически. Существующим клиентам для перехода на данный тарифный пакет необходимо будет подать заявку на странице сайта ПриватБанка «Услуги для клиентов IT-отрасли».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что экс-руководство ПриватБанка создает IT-компанию.

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