Развитие цифровых валют не остановить — премьер-министр Мальты

Джозеф Мускат порекомендовал европейским лидерам сделать все возможное для внедрения цифровых валют
Европейским регуляторам следует начать способствовать внедрению криптовалют, таких как биткоин. Такое мнение выразил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в ходе конференции CEPS Ideas Lab в Брюсселе.
Мускат также предлагает европейским лидерам способствовать созданию финансовых механизмов для инвестиций в страны, которые вскоре намерены покинуть ЕС, как в случае с Великобританией.
Премьер-министр добавил, что «развитие криптовалют можно замедлить, но невозможно остановить».
Среди европейских компаний, которые проводили тестирования технологии блокчейн — фондовая биржа Мальты, которая в декабре создала блокчейн-комитет, целью которого является исследование возможностей технологии.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что курс биткоина обновил исторический ценовой рекорд.
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По материалам coindesk.com