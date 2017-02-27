Развитие цифровых валют не остановить — премьер-министр Мальты

Джозеф Мускат порекомендовал европейским лидерам сделать все возможное для внедрения цифровых валют

Европейским регуляторам следует начать способствовать внедрению криптовалют, таких как биткоин. Такое мнение выразил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в ходе конференции CEPS Ideas Lab в Брюсселе.

Мускат также предлагает европейским лидерам способствовать созданию финансовых механизмов для инвестиций в страны, которые вскоре намерены покинуть ЕС, как в случае с Великобританией.

Премьер-министр добавил, что «развитие криптовалют можно замедлить, но невозможно остановить».

Среди европейских компаний, которые проводили тестирования технологии блокчейн — фондовая биржа Мальты, которая в декабре создала блокчейн-комитет, целью которого является исследование возможностей технологии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что курс биткоина обновил исторический ценовой рекорд.

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По материалам coindesk.com