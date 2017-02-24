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PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Курс биткоина обновил исторический ценовой рекорд

24.02.2017 11:30

Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован около трех лет назад

Курс биткоина обновил рекорд

Курс биткоина обновил исторический ценовой рекорд. Фото: coinjournal.net

Цена криптовалюты биткоин достигла нового максимума, согласно coindesk.com.

Курс биткоина вырос до 1,205 долларов за одну монету сегодня, 24 февраля 2017 года около 06:30 UTC, согласно CoinDesk Bitcoin Price Index (BPI). Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован три года назад, в ноябре 2013 года — 1,165 долларов за 1 BTC.

Следует отметить, что с начала текущего года курс биткоина отличается относительной стабильностью — курс держится выше 1 тыс долларов за монету уже больше недели.

На момент публикации материала курс снова немного упал — до 1,159 долларов, согласно данным BPI.

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что сеть магазинов «Цитрус» начала принимать к оплате биткоины.

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По материалам coindesk.com

Рубрики: BitcoinНовости

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