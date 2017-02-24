Курс биткоина обновил исторический ценовой рекорд

Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован около трех лет назад

Цена криптовалюты биткоин достигла нового максимума, согласно coindesk.com.

Курс биткоина вырос до 1,205 долларов за одну монету сегодня, 24 февраля 2017 года около 06:30 UTC, согласно CoinDesk Bitcoin Price Index (BPI). Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован три года назад, в ноябре 2013 года — 1,165 долларов за 1 BTC.

Следует отметить, что с начала текущего года курс биткоина отличается относительной стабильностью — курс держится выше 1 тыс долларов за монету уже больше недели.

На момент публикации материала курс снова немного упал — до 1,159 долларов, согласно данным BPI.

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Ранее сообщалось о том, что сеть магазинов «Цитрус» начала принимать к оплате биткоины.

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По материалам coindesk.com