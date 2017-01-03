Развод по телефону: зачем мошенники отправляют жертву к банкомату?

Что делать, если телефонный мошенник направляет к банкомату? Ключевые советы и примеры ситуаций

Одним из самых распространенных видов мошенничества с использованием платежных карт на сегодняшний день в Украине является телефонное мошенничество. Преступники придумывают множество уловок, но цель всегда одна — перевести деньги с вашего счета на свой. Кроме популярных расспросов о реквизитах карты, воры также придумывают разные аргументы и предлоги, дабы направить вас к банкомату.

К примеру, мошенник убеждает потенциальную жертву в том, что через банкомат она сможет получить денежный перевод на свою карту. Хотя, как известно, в банкомате можно только перевести деньги со своей карты на чужую.

Реальная история: торопливый покупатель

Яркий пример такой схемы развода привела ассоциация членов платежных систем «ЕМА». Жительница Харькова Валентина В., которая выставила на продажу в интернете свое свадебное платье, поделилась своей историей. Женщине позвонила неизвестная и представилась потенциальной покупательницей. Подробно расспросила о товаре, после чего предложила перевести деньги на карту продавцу. Как уверяла «покупательница», для этого нужно лишь отправиться к банкомату, подтвердить операцию перевода и получить наличные в течение нескольких секунд.

Валентина отправилась к банкомату. Сомнения она почувствовала в момент, когда вводила надиктованный по телефону номер карты в графу для карты получателя. Однако «покупательница» так торопила Валентину, да и очередь уже успела образоваться у банкомата, так что женщине было неудобно уточнять нюансы. В результате мошеннической операции с карты харьковчанки было списано 6500 грн.

Другие поводы отправлять жертву к банкомату

Такой повод, как описано выше (якобы покупка товара по объявлению в интернете), часто используется мошенниками. Особенно они способны приспать бдительность жертвы обещаниями оплаты полной стоимости товара.

Еще один распространенный повод отправить жертву к банкомату — пообещать ей «легкие» деньги, неожиданный доход. Это может быть надбавка к зарплате или пенсии, «переплата» по кредиту (которую банк якобы возвращает клиенту на карту), денежный приз или благотворительная помощь. При этом очень часто преступники торопят жертву, не оставляя шансов на здравые размышления.

Нередко мошенники работают в паре. Один звонит и представляется покупателем, второй — сотрудником банка. «Покупатель» спрашивает номер карты, а «сотрудник банка» направляет клиента к банкомату якобы для подтверждения перевода и получения денег.

Еще одна распространенная ситуация: мошенник звонит и представляется сотрудником банка, после чего сообщает о блокировке вашей карты. Чтобы разблокировать ее, по словам звонившего, вам необходимо пройти к банкомату. Но на самом деле цель все та же — заставить вас совершить перевод со своей карты на карту мошенника.

Как не попасться на крючок?

Аргументы и поводы направить вас к банкомату могут быть разные, но результат один – перевод ВАШИХ денег на счет мошенника;

Если вы работаете с банкоматом или терминалом банка — НИКОГДА не выполняйте полученные от посторонних лиц команды или указания, которые вам дают по телефону;

Преступник может выдавать себя за кого-угодно: сотрудника банка, покупателя, работника благотворительного или Пенсионного фонда, волонтера, правоохранителя и т.д.

Мошенники используют возможности IP-телефонии, чтобы звонить с номеров, идентичных банковским.

Для того, чтобы на вашу карту поступили деньги (оплата товара, денежный приз, компенсация и т.п.) достаточно сообщить отправителю номер вашей карты (и больше никаких реквизитов ему сообщать не нужно!). Любые попытки направить вас к банкомату говорят о том, что вам звонит мошенник!

Если вы поняли, что только что случайно перевели деньги на счет мошенника, немедленно звоните в банк. Возможно, средства еще можно «арестовать» в пути и не допустить их поступления на счет преступника.

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