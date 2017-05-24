Роботы будут обучать детей финансовой грамотности

Европейский банк отправляет своего робота в тур по банковским отделениям

Банк ING отправляет своего гуманоидного робота в тур по банковским отделениям по всей Голландии, где робот будет обучать детей финансовой грамотности.

Робот, которого зовут Джинджер, будет проводить ежемесячные семинары для держателей счетов банка ING в Голландии, которым не больше 11 лет.

В ING утверждают, что семинары «будут полезны не только с точки зрения обучения финансовой грамотности, но и познакомят детей с новыми трендами в сфере робототехники и искусственного интеллекта».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам finextra.com