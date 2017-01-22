Селфи-камера и платежи: лишние функции наших смартфонов

Многие модные функции смартфонов действительно никому не нужны

Люди относятся к своим смартфонам и функциям, которые они могут предложить очень неоднозначно. Помимо гиков, поклонников смартфонов можно разделить на разные катерории. Одним будет нужна селфи-камера, другим – мобильные платежи, а третьим – ни то, ни другое

Британский веб-сайт сравнения цен uSwitch провел исследование и обнаружил, что большинство людей с ностальгией вспоминают те времена, когда смартфоны были всего лишь смартфонами.

GPS, WhatsApp и встроенные будильники гораздо более полезны, чем сканеры радужной оболочки глаза

Мессенджеры полезнее, чем сканер отпечатков пальцев (47% опрошенных в возрасте 18-34)

71% респондентов никогда оплачивали ничего со смартфона или отказались от этой функции после первой попытки. 31% опрошенных сомневаются в их безопасности. И только 2% пользователей расплачиваются смартфонами повсюду.

8% респондентов предпочли бы убрать селфи-камеру из своего телефона.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Несмотря на негативные отзывы пользователей, объем рынка мобильных платежей будет расти на 33% в год. И достигнет 3,338 млрд долларов к 2020 году.

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