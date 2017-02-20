Сеть магазинов «Цитрус» начала принимать биткоины: как совершить оплату

В «Цитрусе» пошагово объяснили, как совершить оплату с помощью биткоина
Интернет магазин-электроники «Цитрус» начал принимать платежи в биткоинах. Об этом сообщили в пресс-службе магазина.
Первым купленным за криптовалюту гаджетом стал MacBook.
В «Цитрусе» утверждают, что стали первым в Украине интернет-магазином, предоставляющим своим потребителям возможность оплатить товары таким способом.
На заявления о том, что аналогичный способ оплаты еще в 2015 году запустил конкурент Allo.ua, в «Цитрусе» отвечают следующее:
Так, в «Цитрусе» пошагово объяснили, как совершить оплату с помощью биткоина:
1.Добавляем товар(ы) в корзину
2. Переходим в чекаут (этап выбора способа оплаты и доставки).
3. Выбираем вид оплаты (в самом конце). Просчет автоматически.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что купить за биткоины в Украине — перечень заведений и услуг.
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