Сеть магазинов «Цитрус» начала принимать биткоины: как совершить оплату

В «Цитрусе» пошагово объяснили, как совершить оплату с помощью биткоина

Интернет магазин-электроники «Цитрус» начал принимать платежи в биткоинах. Об этом сообщили в пресс-службе магазина.

Первым купленным за криптовалюту гаджетом стал MacBook.

В «Цитрусе» утверждают, что стали первым в Украине интернет-магазином, предоставляющим своим потребителям возможность оплатить товары таким способом.

На заявления о том, что аналогичный способ оплаты еще в 2015 году запустил конкурент Allo.ua, в «Цитрусе» отвечают следующее:

Так, в «Цитрусе» пошагово объяснили, как совершить оплату с помощью биткоина:

1.Добавляем товар(ы) в корзину

2. Переходим в чекаут (этап выбора способа оплаты и доставки).

3. Выбираем вид оплаты (в самом конце). Просчет автоматически.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что купить за биткоины в Украине — перечень заведений и услуг.

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