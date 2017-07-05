Шопинг будущего: в Китае открылся новый магазин без продавцов

Открыть двери магазина и оплатить покупки клиенты могут при помощи смартфона

Китайский стартап Bingobox открыл свой первый магазин без персонала в Шанхае после нескольких месяцев тестирования в своем родном городе Чжуншань на юге Китая.

Покупатель может открыть дверь магазина через популярный в стране мессенджер WeChat. Тем самым подтверждая свою регистрацию в сервисе самообслуживания.

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Несмотря на небольшой размер магазина, ассортимент Bingobox включает сотни товаров, в том числе и свежие продукты.

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Клиент должен отсканировать штрих-код каждого необходимого ему товара, а затем оплатить покупки — либо при помощи WeChat, либо через кошелек Alipay.

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Когда покупатель выходит из магазина, специальная камера следит за тем, чтоб он вынес только то, за что заплатил.

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Камеры магазина оснащены технологией распознавания лиц. Это позволяет отслеживать незарегистрированных пользователей, которые проникли в помещение без регистрации.

Персонала в магазине нет, но поговорить с человеком-консультантом можно по видеосвязи.

Магазин Bingobox мобилен, поэтому владелец франшизы может разместить его там, где ему захочется.

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Персонал такому магазину необходим для инвентаризации и пополнения полок, на что, по утверждению Bingobox, потребуется всего 20 минут.

Стартап пытается привлечь покупателей франшизы обещанием, что для работы 40 магазинов необходимо лишь 4 сотрудника.

Для обеспечения инвентаризации магазинов стартап уже сотрудничает с сетью французских гипермаркетов Auchan.

Распространенность WeChat и Alipay в Китае свидетельствует о том, что потребители готовы к таким магазинам, как Bingobox. Вопрос лишь в том, достаточно ли развита технология и хватит ли ее возможностей для того, чтоб уследить за клиентами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Китае открыли магазин на колесах без касс и продавцов. Магазин может автономно перемещаться по улицам города с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

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