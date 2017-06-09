Siri, Google Assistant или Alexa: какой виртуальный помощник самый умный

Консалтинговая компания Stone Temple провела исследование, сравнив возможности четырех самых популярных виртуальных помощников

Консалтинговая компания Stone Temple провела исследование, в ходе которого выяснила, какой из четырех самых популярных виртуальных ассистентов на рынке является самым умным — Google Assistant, Siri, Cortana или Alexa. Специалисты Stone Temple задали виртуальным помощникам 5 тыс вопросов, которые потенциально могут поступить от пользователей, и вели детальный учет всех ответов.

В марте компания провела сравнение Google Home и Amazon Alexa. Победу одержал Google. К дальнейшему сравнению подключили Siri и Cortana.

В ходе исследования учитывались несколько критериев: дает ли помощник устный ответ, ссылается ли на сторонние источники или ищет ответ в своей базе данных, как часто он не понимает вопрос или дает неправильный ответ.

Согласно результатам тестирований, самым умным виртуальным помощником стал Google Home. Он ответил на большинство вопросов с результатом 68,1%, а 90,6% вопросов были полными и правильными.

Результат Cortana компании Microsoft не намного хуже — ответы на 56,5% вопросов, ответы на 81,9% вопросов полные и правильные.

Результат по Alexa на Amazon Echo – 20,7% ответов, 87% из них полностью правильные. Siri оказалась на последнем месте, ответив на 21,7% поставленных вопросов, из которых на 62,2% дала полные и абсолютно верные ответы.

Так, исследование показало, что Google Assistant умнее своих конкурентов, а результаты Cortana оказались лучше, чем у Siri и Alexa.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам zdnet.com