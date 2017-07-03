Сколько банков пострадало от кибератаки — НБУ назвал цифры

По данным НБУ, от хакерской атаки, обрушившейся 27 июня на крупные предприятия, пострадали около 30 украинских банков

Об этом в эфире «5 канала» сообщила Екатерина Рожкова, заместитель главы Национального банка Украины. При этом, по ее словам, степень повреждений компьютеров в финучреждениях разная.

Екатерина Рожкова также посоветовала руководству банков не жалеть денег на качественное техническое обеспечение и закупку различных программ, которые будут предотвращать действие подобных вирусов и минимизировать причиняемый ими вред.

Кроме того, заместитель главы НБУ считает, что нужно проводить работу с персоналом. Сотрудники должны отслеживать появление неизвестных файлов и не открывать их, ведь именно так зачастую и распространяются вирусы.

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Ранее сообщалось о том, что Украину накрыла массовая кибератака. Известно, что действию вредоносного ПО подверглись банки, крупные компании и другие объекты.

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