Сотрудника Фонда гарантирования словили на взятке в $5 млн

Генеральная прокуратура заявила о коррупции в Фонде гарантирования

В Генеральной прокуратуре Украины нашли подтверждение коррупции в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

По словам Луценко, с помощью взятки заказчики хотели добиться невмешательства ликвидаторов и других лиц Фонда в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.

Напомним, вчера в ФГВФЛ произошла масштабная смена ликвидаторов 16 банков, а неделю назад в Фонде сообщили о смене модели продажи активов банков-банкротов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что стали известны новые подробности по делу ТОП-менеджера НБУ. Вчера стало известно, что суд продлил меру пересечения для чиновника еще на два месяца — до 24 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские банки стремительно сокращают количество своих отделений