Square хочет играть по-крупному

Компания не намерена постоянно обслуживать небольшие магазины «за углом»

Один из первых провайдеров мобильных картридеров – Square – собирается увеличить поставки mPOS-терминалов в крупные торговые сети. После такого заявления акции компании могут подскочить на 25% — с $14,5 до $18.

Обслуживание больших магазинов – отличная возможность для Square. Ведь уже сейчас бизнес по обработке платежей гипермаркетов растет в 5-6 раз быстрее, чем традиционная работа с мелкими продавцами.

Объемы платежей, которые будут поступать из крупных торговых сетей, удвоят денежный поток, проходящий через Square, уже через четыре года. К 2020 показатель может превысить $105 млрд. Такими прогнозами поделился аналитик Instinet, Дэн Долев.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Square взимает около 3% за обработку одной транзакции на своей платформе. А непосредственно прибыль составляет 1% от каждой сделки, что очень выгодно для компании.

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