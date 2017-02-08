Стала известна прибыль Ощадбанка за 2016 год

2016 год госбанк закончил с прибылью
2016 год государственный Ощадный банк закончил с чистой прибылью 468,169 млн гривен.
Об этом говорится в данных Национального банка.
Так, ежеквартальная прибыль Ощадбанка в 2016 году составила:
1 квартал — 112 млн гривен
2 квартал — 139,5 млн гривен
3 квартал — 159,151 млн гривен
4 квартал — 57,5 млн гривен
Напомним, в 2015 году убыток госбанка составил 12,3 млрд гривен.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Ощадбанк увеличит количество терминалов в магазинах.
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По материалам finance.ua