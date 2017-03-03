Стало известно, кто будет производить машины с автопилотом для Uber

Uber будет сотрудничать с одним из лучших в мире производителей автомобилей
Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler достиг соглашения с Uber по производству для сервиса вызова такси машин с автопилотом. Об этом в своем блоге сообщил CEO Uber Тревис Каланик.
Компания Uber представила свою беспилотную технологию в сентябре прошлого года и уже успела протестировать ее в Питтсбурге (США, штат Аризона) на базе автомобилей Volvo.
Компания также намеревалась провести аналогичные тестирования в Сан-Франциско (США, штат Калифорния), но столкнулась с запретом от Департамента автотранспорта Калифорнии.
Каланик отметил, что Uber не планирует заниматься производством машин с автопилотом самостоятельно.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Uber нанял инженера NASA для разработки летающих автомобилей.
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