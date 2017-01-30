Тернопольские кибермошенники ограбили банки на 1 млн гривен

Злоумышленникам угрожает несколько лет лишения свободы

Кибермошенникам из Тернополя, ограбившим банки на 1 млн гривен, угрожает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Отдел противодействия киберпреступлений в Тернопольской области выявил факт мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники.

Об этом сообщает отдел коммуникации Тернопольской областной полиции.

Злоумышленники скупались минимум на 1 тыс долларов за один раз в зарубежных онлайн-магазинах, покупки оплачивали средствами с собственных банковских карт.

Кибермошенники ждали снятия средств со счетов и зачисления бонусных баллов, после чего сразу отменяли операцию. В результате, в их распоряжении оставались и потраченные средства и бонусные баллы. В общей сложности таких операций было проведено около 1 тыс.

Материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, как украинцы защищают свои деньги от кибермошенников.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Эра кибермошенничества: 6 тенденций развития киберугроз

По материалам nv.ua