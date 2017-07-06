Транспорт — залог успеха мобильных и бесконтактных платежей

Лондонская транспортная сеть активно стимулирует рост бесконтактных и мобильных платежей

В последнем отчете Transport for London проанализированы данные 1 млрд поездок в транспортной сети города, оплаченных с помощью бесконтактных карт. С момента внедрения этой возможности в 2012 году, пользующиеся ей пассажиры уже потратили в общей сложности 2 млрд фунтов.

Уже 40% от всех поездок по городу оплачиваются бесконтактно, тогда как в начале 2016 года этот показатель составлял лишь 25%.

Каждая десятая бесконтактно оплаченная поездка в автобусах и метро города оплачена через Apple Pay или Samsung Pay.

Благодаря введению бесконтактной оплаты в лондонском транспорте, жители города смогли оценить преимущества технологии и начали использовать ее в других сферах. Так, по последним цифрам от Barclaycard, половина всех карточных платежей на суммы до 30 фунтов в магазинах страны осуществлены бесконтактно.

В Украине наблюдается похожий тренд.

После появления в Киевском метро возможности заплатить за проезд банковской картой, пассажиры стали чаще расплачиваться бесконтактным пластиком в магазинах. Таким наблюдениями поделились в Mastercard, компании, которая приняла непосредственное участие в реализации єтого функционала.

Исследование компании показало, что люди, которые начали рассплачиваться за проезд банковской картой, через некоторое время начинают в два раза чаще использовать ее в обычных магазинах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что более 10 млн поездок в метро Киева оплачено бесконтактно. За два года технологию бесконтактной оплаты в столичной подземке опробовали пассажиры из 55 стран мира.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Год Uber в Украине: итоги, проблемы, перспективы