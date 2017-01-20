Twitter «убивает» один из своих амбициозных проектов

Соцсеть откажется от кнопки «купить»

Слухи о том, что Twitter планирует закрыть проект «Buy Button» ходили уже давно. На этот раз они подтвердились. Клиентов, которые ранее использовали кнопку для приема платежей через соцсеть, уже уведомили, что этот канал продаж закрывается с 1 февраля.

Команда Twitter не только отказывается от кнопки “Купить», но и отходит от курса на электронную коммерцию. Такими соображениями поделились партнеры Twitter — торговая платформа Shopify.

Тем не менее, компания пока не отказывается от кнопки «Пожертвовать». Пользователи смогут передавать средства в благотворительные и неприбыльные учреждения через соцсеть.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Twitter представил кнопку «купить» в сентябре 2014 года. Партнерами сервиса изначально были Stripe, Gumroad, Musictoday и Fancy. Через год соцсеть начала сотрудничать с Shopify, BigCommerce, Demandware и Best Buy.

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