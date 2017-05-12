Uber потерпел еще одну неудачу в ЕС

Uber может потребоваться новая лицензия, чтобы продолжать работать в Европе

Европейский суд постановил, что Uber – это компания, которая предоставляет транспортные услуги, а не всего лишь приложение, связывающее водителей такси и пассажиров с помощью собственной технологии, как ранее описывали свою деятельность в Uber.

Ранее в 2014 году барселонская компания Elite Taxi обратилась в суд с целью наложения ограничений на деятельность Uber в Испании, обосновывая свое решение тем, что Uber составляет нечестную конкуренцию по отношению к водителям Elite Taxi, в частности, за счет сервиса UberPop, который позволяет нелицензированным водителям брать пассажиров с помощью данного сервиса.

Далее дело было отправлено на рассмотрение в высшую инстанцию — в Европейский суд.

Позже в текущем году решение касательно работы Uber будет принимать суд Барселоны, который может потребовать от Uber дополнительной лицензии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber покинет один из европейских рынков. Сервис вызова такси Uber заявил об уходе с рынка Дании в знак протеста против недавно принятого в стране закона, который обязывает водителей оборудовать машины датчиками под каждым сиденьем, видеонаблюдением и таксометрами, а также ограничивает количество зарегистрированных водителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потерять и найти: Uber составил рейтинг забывчивости пользователей в Украине

По материалам cnbc.com