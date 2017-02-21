Украинца приговорили к 41 месяцу лишения свободы за кибермошенничество

Украинец взломал 13 тыс ПК с целью кражи логинов и данных кредитных карт

В США украинца Сергея Вовненко приговорили к 41 месяцу лишения свободы за кибермошенничесвто.

Вовненко, который также известен под прозвищами «Flycracker» и «Darklife», обвинили во взломе 13 тыс персональных компьютеров с целью кражи логинов и данных кредитных карт. Вовненко также обязали компенсировать убытки от его мошеннических действий в размере 83,368 тыс долларов.

Адвокат Вовненко Тимоти Андерсон сообщил, что рад тому, что приговор оказался достаточно щадящим и что его клиент сможет быть освобожден даже раньше в случае если судья учтет, что Вовненко содержался под стражей 32 месяца.

Вовненко занимался хакерством с 2010 по 2012 год, крал персональные данные, пароли к банковским счетам с персональных и корпоративных компьютеров. Прокуроры также сообщили, что Вовненко был администратором нескольких онлайн хакерских форумов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что все больше украинцев ежедневно становятся жертвами кибератак.

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По материалам pymnts.com