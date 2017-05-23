Украинцы переходят на безналичные платежи — инфографика

В Украине стало больше карт с бесконтактной системой оплаты и других платежных инструментов

По результатам первого квартала 2017 украинцы стали чаще использовать свои банковские карты для оплаты товаров и услуг. Так, за январь — март доля безналичных платежей с использованием платежных карт выросла до 38.4%, на три процентных пункта по сравнению с началом года. Об этом сообщают в пресс-службе Нацбанка.

Всего в первом квартале с помощью карт украинских банков было совершено 679 млн. операций на сумму 426 млрд грн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оба показателя выросли на 28.2% и 22.9% соответственно.

По результатам первого квартала 2017 по сравнению с началом года увеличилось общее количество:

платежных карточек — почти на 0.8%, до 58.1 млн шт

— почти на 0.8%, до 58.1 млн шт бесконтактных платежных карт — на 21.2%, до 2.4 млн шт

— на 21.2%, до 2.4 млн шт платежных карточек с функцией электронных денег — на 55.6%, до 85 тыс шт

В первые три месяца также произошло расширение платежной инфраструктуры. Количество предприятий торговли и сферы услуг, которые предоставляют своим клиентам возможность платить картой, за этот период выросло на 6.8%, до 155 913 единиц.

Сеть платежных терминалов в течение первого квартала 2017 также выросла на 3,5% и по состоянию на 01.04.2017 насчитывала почти 227 тыс устройств.

Среди банков по количеству эмитированных платежных карточек и степени разветвленности инфраструктуры их обслуживания по состоянию на 01.04.2017 года лидерами были ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», АО «Ощадбанк» и АО «Райффайзен Банк Аваль» соответственно.

По количеству платежных карточек и установленных устройств для их обслуживания в региональном разрезе самые высокие показатели традиционно демонстрировали г. Киев, Днепропетровская и Харьковская области.

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