Украинский магазин брендовой одежды запустил оплату биткоинами

Rechi.Ua стал первым интернет-магазином в сегменте fashion, предлагающим такой метод оплаты

Украинский интернет-магазин брендовой обуви, одежды и аксессуаров Rechi.Ua предлагает оплату заказов с помощью биткоинов, став первым в Украине в сегменте fashion, запустившим такую услугу.

Что касается механизма приема биткоин-платежей, то он реализован с кошелька на кошелек.

Также, в Украине криптовалютой биткоин можно рассчитаться в продуктовом магазине «Натуральные продукты», сервисном центре для iPhone «Ukrainian iPhone Service», у разработчика корпоративных приложений по учету рабочего времени Yaware, в адвокатской конторе «Юскутум», интернет-магазине SendFlowers, кофейне Kava Like, магазине климатической техники «Печи.Камины», агентстве по недвижимости Gek, туристической компании Blitz Travel, IT-компании Silenca Tech, креативном агентстве VIDEOFABRIKA, интернет-магазине аккумуляторов 12v.ua., магазине натуральных продуктов «Эко-лавка» и т.д.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Одессе можно купить биткоин через банкомат. Первый в Одессе терминал для покупки и продажи Bitcoin был установлен и запущен в конце апреля. Он расположен в ТЦ «Кадорр».

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