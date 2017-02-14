«Укрпошта» станет публичным акционерным обществом

Реорганизация госпредприятия будет завершена 1 марта 2017 года
Реорганизация госпредприятия «Укрпошта» в публичное акционерное общество будет завершена 1 марта 2017 года.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.
Решение провести реорганизиацию «Укрпошты» было поддержано правительственным комитетом по вопросам развития инфраструктуры и экологической политики еще в начале июля 2015 года.
Игорь Смилянский — генеральный директор «Укрпошты» — был назначен на эту должность правительством в апреле по результатам кадрового конкурса и вступил в должность с 1 июля 2016 года.
Ранее Смилянский заявлял о том, что корпоратизация «Укрпошты» будет завершена до августа 2017 года.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что «Укрпошта» готовит новый сервис доставки с AliExpress.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Укрпошта» приостановила прием коммунальных платежей: какая альтернатива?
По материалам unian.net