Универсальный QR-код: EMVCo представит новое решение для мобильных платежей

Новая разработка от EMVCo популяризирует платежи с помощью QR-кодов

Компания EMVCo намерена представить универсальный QR-код для мобильных платежей. Разработка выйдет на рынок Тайваня в четвертом квартале 2017 года, а более масштабный запуск запланирован на конец 2018 года. Об этом сообщает менеджер компании Visa в Тайване Макро Ма.

EMVCo была основана шестью международными компаниями-эмитентами платежных карт: Visa, Mastercard, JCB, China UnionPay, American Express и Discover.

Сейчас 76,6% пользователей мобильных платежей в Тайване совершают платежи с помощью QR-кодов, однако эти системы существенно отличаются друг от друга. Ожидается, что универсальный QR-код от EMVCo популяризирует платежи с помощью QR-кодов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в украинских ресторанах можно оплатить счет через QR-код. Бесконтактное решение для расчетов в ресторанах разработал ПриватБанк в партнерстве с компанией POSTER, которая занимается автоматизацией приема платежей в заведениях питания

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По материалам digitimes.com