В Австралии разработали сверхбыстрый и безопасный блокчейн

Новая технология работает в 7 раз быстрее, чем VISA и в 57 тыс раз быстрее, чем Биткоин

Исследователи Университета Сиднея (University of Sydney , USYD) разрабатывают новую сверхбыструю технологию блокчейн под названием Red Belly Blockchain, которая потенциально может в корне изменить мировую экономику.

Технология названа в честь ядовитой и очень быстрой австралийской змеи-краснобрюха и сможет обеспечить безопасные и почти мгновенные цифровые переводы виртуальных валют по всему миру.

Red Belly Blockchain позволяет обрабатывать более 440 тыс транзакций в секунду. Для сравнения, сеть Visa обрабатывает 56 тыс транзакций в секунду, а Bitcoin – семь транзакций в секунду.

Разработчики утверждают, что новую технологию можно будет успешно применять в промышленности, корпоративных и одноранговых сетях. Среди других преимуществ Red Belly Blockchain – безопасность, поскольку технология не предусматривает возможности разделения сети.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Swift завершил тестирование смарт-контрактов на Blockchain. Проект позволит пользователям подключать смарт-контракты к потокам данных, сетевым интерфейсам и ряду платежных методов. Технология, которая позволяет реализовать такой функционал, называется ChainLink v1.0.

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По материалам zdnet.com