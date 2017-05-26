В Европе стремительно растут инвестиции в FinTech

Финтех-индустрия двух европейских стран все больше привлекает инвесторов

По данным FinTech Global, капиталовложения в британские финтех-компании выросли на 81,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К примеру, в первом квартале 2016 года они составили 284 млн долларов, а за соответствующий период 2017 года — 516 млн долларов.

За тот же период на 43,5% выросли инвестиции в немецкий финтех, составив в первом квартале 2017 года 218 млн долларов.

Данные показатели свидетельствуют о том, что к концу 2017 года вложения в финансовые стартапы Великобритании и Германии ощутимо превысят их финансирование в 2016 году.

Крупнейшей сделкой в этой сфере в Великобритании стало привлечение в Atom Bank 102 млн долларов, а в Германии — запуск на рынке депозитов стартапа Raisin, который привлек 32 млн долларов.

По подсчетам FinTech Global, с 2016 года немецкая финтех-индустрия существенно выросла и уже насчитывает более 250 компаний.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Бразилию ожидает бум в развитии финтеха. Согласно отчету крупнейшей инвестиционной компании США Goldman Sachs, он повлечет за собой потерю банками значительной доли на бразильском рынке.

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По материалам thepaypers.com