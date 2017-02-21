В какой стране начать Bitcoin-бизнес: исследование Forklog и Axon

Как отмечают исследователи, это первый подобный документ на постсоветском пространстве

21 февраля юристы Axon Partners cовместно с криптовалютной консалтинговой компанией ForkLog Research опубликовали первое независимое русскоязычное исследование о правовом регулировании криптовалют и криптовалютного бизнеса в разных странах мира. В доклад вошли Австралия, Великобритания, Гонконг, страны ЕС, Канада, Китай, государства Латинской Америки, Россия, США, Украина и Япония.

Исследование показало, что в большинстве стран криптовалютами свободно пользуются как физические, так и юридические лица. При этом отдельные государства ввели криптовалюту в гражданский оборот.

В отчете представлены не только нормативно-правовые акты, но и официальные и неофициальные заявления регуляторов. Это позволяет определить тенденцию возможного изменения курса регулирования.

Отчет доступен на русском языке на сайтах ForkLog Research и Axon Partners.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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