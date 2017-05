В Киеве пройдет FA Service Digital Transformation Forum

Согласно данным журнала Forbes в 2017 году более 60% крупнейших мировых компаний выбрали своей стратегией digital-трансформацию

Традиционные бизнес-модели уже не эффективны, миром правит информация и залогом успеха является скорость её обработки и адаптивность к изменениям. Это определяет основные цели трансформации — повышение скорости и гибкости управления, оптимизация и интегрированность процедур, прямые коммуникации с клиентом. Приоритетное значение приобретают цифровые технологии, внедрение которых позволяет радикально увеличить операционную эффективность.

Компания FA Service приглашает топ-менеджеров лидирующих компаний на Форум «Цифровая трансформация: новые инструменты повышения бизнес-эффективности», который состоится 23 июня 2017 г. в President Hotel, Киев.

Спикеры и участники панельных дискуссий Форума — известные эксперты, практики, имеющие успешный опыт реализации цифровых стратегий, представители различных сфер бизнеса:

Сергей Булавин, Старший вице-президент, AgroGeneration

Александр Говядин, Вице-президент по финансам и ИТ, CARLSBERG UKRAINE

Вячеслав Гальченко, Директор департамента бизнес-приложений, ГРУППА МЕТИНВЕСТ

Дина Немирович, Директор по стратегии и корпоративному развитию, ФАРМАК

Дмитрий Фёдоров, Руководитель Департамента программной ИТ инфраструктуры, CORUM GROUP, финалист конкурса BEST CIO 2013, BEST CIO 2016

Анна Христянович, Руководитель Департамента управления стратегическими проектами и процессами, ПУМБ

Максим Романов, Экс-директор АСУТП, АрселорМиттал Кривой Рог, руководитель проектов по цифровой трансформации

Андрей Покотилов, CIO, НОВА ПОШТА

Евгений Бондаренко, Директор Академии, ДТЭК

Роман Кияшко, Руководитель Департамента поддержки ИТ, FOZZY GROUP

Сергей Попов, Экс-CIO, PLATINUM BANK, BEST CIO 2012

Александр Крышталь, Director of marketing, CRM and digital division, РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

Среди ключевых тем Форума:

Создание и реализация комплексной цифровой стратегии

Какие инструменты необходимы для организации цифровых бизнес-процессов

Достижение конкурентных преимуществ с помощью цифровых инноваций

Создание новых товаров и услуг в цифровую эпоху

Эффективные коммуникации с клиентом в цифровом формате

Обеспечение безопасного ведения бизнеса в цифровом пространстве

Ожидается, что в Форуме примут участие 100+ топ-менеджеров, директоров по стратегии и развитию, финансам, маркетинг-директоров, руководителей ИТ департаментов, аналитиков и консультантов.

