Технотренды 2017: часть 2. Носимые устройства для здоровья и не только

Носимые устройства являются одним из основных технотрендов 2017 года

В своем ежегодном исследовании “Технотренды 2017” компания GfK назвала основные технологии, которые повлияют на жизнь потребителей и их поведение в ближайший год. В этом году эксперты выделили 5 основных технотрендов: мобильные платежи, автономные машины, носимые устройства, умный дом и виртуальная реальность. Мы продолжаем серию публикаций, посвященных этим трендам. Во второй из них рассматриваем следующий тренд этого года — носимые устройства.

Еще в прошлом году носимые устройства были объявлены экспертами вторым по важности технологическим трендом. Однако 2017-й начался с того, что один из ведущих игроков этого рынка значительно сократил свой штат по всему миру, чем вызвал ответную реакцию других игроков. Многие крупные компании передумали выходить на этот рынок или покинули его. Так может быть рынок носимых устройств — пример чрезмерно раздутого и неэффективного технологического рынка?

Как следует из исследования GfK, проведенного в 2016 году в 16 странах, треть опрошенных (33%) заявили, что отслеживают или контролируют свое здоровье или физические активности онлайн или через мобильное приложение, с помощью фитнес браслета, клипсы или смарт-часов. В Китае количество таких активных пользователей составляет 45%, в США и Бразилии — 29%, в Германии — 28%, во Франции — 26%.

В исследовании также сообщается, что рынок носимых устройств показывает двузначный рост. С января по декабрь 2016 года европейский рынок (исследование проводилось в 16 странах) вырос на 45% и достиг объема в 13 миллионов устройств.

Таким образом, рынок носимых устройств не является незначительным — но явно не соответствует высоким ожиданиям некоторых экспертов и игроков. Собственно, рынок носимых устройств не сможет компенсировать падение продаж других устройств, таких как планшеты и смартфоны. Однако эксперты GfK прогнозируют на этом рынке большие возможности для роста. Предпосылками для этого могут стать такие факторы.

Тренд использования носимых устройств для мониторинга здоровья и активностей.

Исследование GfK показывает, что потребители искренне заинтересованы в мониторинге своих повседневных активностей — от уровня физических нагрузок до продолжительности сна и потребления калорий. Более половины (55%) опрошенных людей, использующих фитнес трекеры и датчики здоровья, отмечают одну из основных причин этому: “поддержание или улучшение моего физического состояния и физической формы”. И это самый популярный ответ. При этом, так отвечали не только ярые любители спорта. Исследование показывает, что носимые устройства приобретают люди в разных возрастных категориях. По мнению экспертов, аудитория данного рынка может быть значительно расширена.

Выход дизайнерских брендов на рынок носимых устройств

Первые модели смарт-часов были громоздкими и несимпатичными. Поэтому они нравились разве что адептам и любителям инноваций. Однако дизайнеры брендовых часов также вышли на этот рынок. Несколько брендов выпустили спортивные и фитнес смарт-часы, которые выглядят как традиционные. Их красивый дизайн и широкий ценовой диапазон делают их более привлекальными для массового рынка. Благодаря этому, уверены эксперты, уже вскоре мы сможем увидеть больше смарт-часов на большем количестве запястий.

«Рынок носимых устройств не достиг тех высот, которые ему прогнозировали в момент зарождения. Однако это далеко не конец истории. Потребительский спрос налицо — явный или скрытый. Выход на рынок носимых устройств производителей брендов, а также растущий интерес в использовании носимых устройств для мониторинга их здоровья и физических активностей — все это может значительно увеличить объем рынка и обеспечить ему потенциальный рост. Однако производители и ритейлеры должны понимать потребности реальных пользователей носимых устройств. Это основа для развития рынка и адаптации его к разнообразной аудитории.»

Ключевые цифры и факты из исследования GfK, посвященного технотрендам 2017 года (раздел «Носимые устройства»), приведены в инфографике ниже.

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