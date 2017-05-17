Технотренды 2017: часть 1. Мобильные платежи как революция розничной торговли

Мобильные платежи — основной технологический тренд года

В своем ежегодном исследовании “Технотренды 2017” компания GfK назвала основные технологии, которые повлияют на жизнь потребителей и их поведение в ближайший год. В этом году эксперты выделили 5 основных технотрендов: мобильные платежи, автономные машины, носимые устройства, умный дом и виртуальная реальность. Мы начинаем серию публикаций, посвященных этим трендам. И в первой из них рассматриваем ключевой тренд этого года — мобильные платежи.

Темпы развития сферы мобильных платежей различаются в разных регионах мира. Несмотря на это, мы уже четко можем увидеть ее способность трансформировать розничную торговлю. К простоте оплаты добавляются многочисленные преимущества для покупателей: возможность избежать очередей, держать все программы лояльности в одном месте, проверять цены и скидки, заказывать наперед, сравнивать цены и получать индивидуальные предложения. Эксперты полагают, что мобильные платежи способны остановить текущую тенденцию снижения лояльности покупателей. Что же препятствует более широкому распространению мобильных платежей?

Вот некоторые факты. Согласно опросу GfK, проведенному в 2016 году среди 20000 потребителей в 20 странах, покупатели становятся менее лояльными ко всем розничным торговцам. Почти половина (46%) всех опрошенных потребителей в возрасте от 14 до 65 лет соглашаются с этим. Этот показатель растет среди более молодых групп: 53% опрошенных представителей поколения Y (18-29 лет) считают себя менее лояльными, чем когда-либо ранее, как и 58% опрошенных представителей поколения Z (14-17 лет). Даже большинство (68%) заядлых любителей шоппинга стали менее лояльными.

Казалось бы, ритейлерам нужно начать беспокоиться. Но с другой стороны, эти цифры демонстрируют ряд возможностей. Молодые потребители более склонны делиться своей личной информацией в обмен на какие-то ценности: скидки, индивидуальные предложения, привилегии. Ритейлеры, в свою очередь, могут использовать полученную информацию для изучения возможностей повышения лояльности клиентов. Далее представлены три примера использования мобильных платежей для трасформации розничной торговли.

Находящееся в настоящее время на стадии тестирования, приложение Amazon Go уже называют самой передовой технологией для совершения покупок в мире. Оно упрощает процесс покупки, как никто другой. Покупатели могут просматривать весь ассортимент товаров, брать их с полки и просто уходить с продуктами домой. Никаких очередей, касс и оплат. Все это перенесено в мобильное приложение. Решение основано на сложном машинном обучении, но маркетинговая концепция — это простота.

Первый в Швеции магазин без персонала, работающий 24/7, был открыт в конце 2016 года IT-предпринимателем и отцом семейства по совместительству. Мужчина просто хотел иметь рядом удобный кргулосуточный продуктовый магазин в сельской местности. Потребители загружают приложение, которое позволяет приобретать товары. Единственное действие, для которого необходим ручной труд — укладка стеллажей.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы развития сферы мобильных платежей опережают Запад на 8-9 лет. В Китае, к примеру, с помощью мобильного вы можете рассчитаться практически за все, от такси до коктейля в баре и коммунальных услуг. Принимают такой тип оплаты не только крупные торговцы, что объясняет широкое распространение технологии. Уличные торговцы просто размещают распечатанный QR-код на своем киоске. Покупатели через WeChat или Alipay сканируют код, и платеж автоматически поступает на счет продавца. Широкое распространение, а также высокий уровень проникновения мобильной связи в регионе объясняет, почему WeChat зарегистрировал больше финансовых транзакций за один день в 2015 году, чем PayPal за все 12 месяцев.

“Приложение Starbucks было разработано восемь лет назад и по-прежнему считается золотым стандартом для мобильных платежей на Западе. Контраст с быстро развивающимся рынком Азиатско-Тихоокеанского региона является достаточно разительным. В этом году американский торговец на массовом рынке Kohl’s представит собственное мобильное приложение. Это может стать новым импульсом для более широкого распространения мобильных платежей в Северной Америке. Нам это нужно, потому что, попросту говоря, потребители не особо нуждаются в мобильных платежах. Однако они заинтересованы в улучшении своего опыта совершения розничных покупок. Мы верим, что этот аспект в сочетании с желанием самих ритейлеров повысить уровень лояльности и прибыли станет решающим фактором для массового перехода на мобильные платежи в мире в течение 2017 года и последующие годы”.

Ключевые цифры и факты из исследования GfK, посвященного технотрендам 2017 года (раздел «Мобильные платежи»), приведены в инфографике ниже.

В следующих статьях мы рассмотрим и проанализируем остальные ключевые технологические тренды 2017 года по версии специалистов GfK. Следите за обновлениями!

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