Итоги и прогнозы: эксперты о трендах на рынке платежей и финансов

PaySpace Magazine продолжает подбивать итоги уходящего года и делать прогнозы на 2017 с помощью экспертов

Мы уже проанализировали итоги года в украинском e-commerce. А в этой статье эксперты украинского рынка платежей и финансов озвучили самые знаковые события и сложившиеся тенденции на рынке в 2016 году. Кроме того, представители компаний рассказали о своих ожиданиях и прогнозах на 2017.

Тренды 2016: Все просто. Онлайн и оффлайн ритейл повлиял на развитие платежей. Заслуга исключительно их.

Прогноз на 2017: В 2017 году рынок ожидает рост mobile, причем колоссальный. Лидерами станут те, кто покроет существующие области впечатлений: вовлечение, уход от реальности, эстетика и обучение. На сегодня это все есть в оффлайне.

Тренды 2016: Самое значительное влияние на рынок платежей и финансов в 2016 оказали рост покрытия и подключений мобильной связи/интернета 3G, а также рост использования смартфонов. Доля заходов/операций на финансовых онлайн-сервисах со смартфонов выросла на 15-25% за год. В 2017 году рост продолжится.

Прогноз на 2017: Значительное влияние на рынок в 2017-м окажет национализация ПриватБанка: инновации и технологии разойдутся по рынку вместе с сотрудниками и клиентами банка. Это событие станет серьезным драйвером развития рынка, банков и финансовых компаний. Клиенты и сотрудники — свободные и требовательные — создадут критический спрос на изменения продуктов и процессов надежных, но технологически отсталых игроков рынка.

Кроме того, 2017-й будет годом обновления банками своих интернет-, мобильных банкингов, а также расширения их функциональности с просто сервисной до продающей и привлекающей новых клиентов. На рынок выйдут мобильные операторы, ритейлеры и логисты с новыми онлайн финансовыми сервисами, мобильными кошельками, решениями на базе электронных денег. Увеличится эмиссия бесконтактных карт, а также цифровых карт, позволяющих платить смартфоном бесконтактно.

Этот год был пиковым для финтех-стартапов в мировом масштабе. 2017, возможно, будет не менее ярким и насыщенным. Мне кажется, в будущем инвесторы будут более консервативными, и деньги будут вливаться в компании, которые показывают хороший трекшн и позитивную динамику по операционной прибыли. Хотя мы наблюдали новый резкий рост стартапов в области иншуртеха, что совсем рядом с тематикой финансовых технологически компаний.

Больше всего на рынке платежей и финансов развивались специализированные компании, заточенные под очень узкую специализацию: мобильные банки, финансовые платформы, компании микрокредитования с моделью payday loan, сервисы трансграничного перевода денег, построенные по модели встречных потоков. Также активно развивались компании-агрегаторы финансовых сервисов и услуг — по сути, бизнес, напоминающий модели Facebook, YouTube, Airbnb, Uber и т.д. только в области финансов. То есть, компании, не обладающие фондированием и не имеющие банковских лицензий, фактически оказывают услуги транзакционного банкинга под лицензированием от третьих лиц. Также мы видели целый поток получения технологическими компаниями банковских и PSP-лицензий. В целом 2016 год оказался очень активным, произошло большое количество знаковых событий и сделок.

В Украине, в связи с очисткой банковского рынка и падением процентного дохода, мы были свидетелями запуска банками новых сервисов именно в рамках транзакционного банкинга, как альтернативного и перспективного источника комиссионного дохода для наших финансовых организаций. Наблюдался бум развития технологий в логистическом бизнесе в связке с финтехом и бизнесом электронной коммерции — мы считаем, что этот тренд будет очень актуальным и в 2017 году. Мы увидим примеры, когда банки могут начать заниматься логистическими функциями, что по сути уже произошло в 2016 году. И, наоборот, логистические компании фактически будут становиться аналогами банков. Крупный розничный бизнес с большим количеством отделений также стремится получить дополнительный доход от предоставления покупателям финансовых продуктов и сервисов.

Отдельно хочется выделить бум blockchain технологий и всего, что с этим связано, включая рынок так называемых криптовалют и криптоактивов. С точки зрения маркетинга — это золотая жила, которую активно эксплуатируют в том числе в финансовом секторе. Важно, чтобы вопрос применения технологии децентрализованного хранения и обработки информации в рамках финансовых транзакций был грамотно вписан в правовое поле. В этом плане многие государства активно анализируют и меняют свою законодательную базу для обеспечения более легкого, безопасного и в тоже время прозрачного осуществления финансовых операций. При чем мы видим применение blockchain не только в банковском и околобанковском бизнесе, но и в страховом бизнесе для полной автоматизации процесса страхования и выплат в случае наступления страхового события. Однозначно есть высокая перспектива для развития всего, что понимается под термином smart contract.

Отдельно хочу отметить заслуживающие глубокого уважения действия Национального Банка Украины, направленные на реформирование отрасли, включая гармонизацию законодательства Украины с Европейскими практиками, либерализацию рынка платежей и переводов, активности в части построения обеспеченных систем электронных денег. Именно они однозначно будут выступать фактором резкого роста электронной коммерции и cashless, что, в свою очередь, значительно снизит операционные издержки для бизнесов. Поэтому в 2017 году в Украине мы будем свидетелями интересных инновационных изменений финансового рынка и финансовых сервисов национального масштаба.

Тренды 2016: Один из ключевых трендов – рост значения цифровой, в частности – мобильной коммерции. Украина в этом году признана самым стремительно развивающимся рынком e-comm в мире. По данным Ассоциации электронной коммерции Ecommerce Europe, рост украинского рынка цифровой торговли составил 35% в 2015 году.

Необходимость доступа к более удобным и безопасным инструментам для цифровых оплат стала основой для успешного запуска платформы цифровых кошельков Masterpass в Украине, а также интеграции решений Masterpass в другие удобные сервисы. Также мы запустили сервис онлайн-переводов Karton, объединивший возможности Masterpass и сервиса денежных переводов MoneySend. Недавно появилось и мобильное приложение Kyiv Parking App, позволяющее оплачивать стоянку на муниципальных парковках в Киеве в один клик с помощью Masterpass – еще один шаг в развитии концепции «умного» города.

Тренд развития «умных» сервисов в современном городе продолжил свое развитие в бесконтактных оплатах в транспортной инфраструктуре. Бесконтактно банковской картой Mastercard сегодня можно рассчитаться не только на турникете в метро, где с момента запуска технологии было уже оплачено бесконтактно более 5 млн поездок, но и на фуникулере и скоростном трамвае, а также в «умных» паркоматах в Киеве и Львове.

Прогноз на 2017: В следующем году мы ожидаем повышенный интерес к тренду «умных» вещей как платежных инструментов, рост использования цифровых кошельков. Лидерство среди гаджетов для оплат будет однозначно за смартфоном. По нашим исследованиям, 72% украинских интернет-пользователей уже сегодня считают смартфон наиболее желаемым инструментом платежей, за ним следует планшет и «умные» часы. Во всем мире, и в Украине в том числе, продолжат размываться границы между физическим и цифровым опытом покупок, когда можно будет покупать где и когда угодно. Будущее – за простотой, за исчезновением каких-либо барьеров для оплат.

А вы согласны с прогнозами экспертов? Очень интересно узнать ваше мнение!

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