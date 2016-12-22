Подводим итоги: ТОП лучших статей PaySpace Magazine в 2016

Редакция подготовила для вас дюжину материалов о самом важном в уходящем году

Предлагаем вам вспомнить самые интересные статьи, которые были опубликованы на PaySpace Magazine в 2016 году.

О достижениях Украины в финансах

Бесконтактные платежи в транспорте, лидерство в Bitcoin-индустрии, первый в мире аукцион на Blockchain – это далеко не полный список достижений, которыми мы можем гордиться. К 25-му юбилею Украины редакция PaySpace Magazine составила перечень инноваций в финансах и технологиях.

УЗНАТЬ ТОП-15 ДОСТИЖЕНИЙ

Про украинский FinTech

Сегодня в Украине нет FinTech. С чем это связано, и когда же все-таки будут полноценно развиваться финансовые технологии? Эксперты обсудили эти вопросы за круглым столом в НБУ.

ЧИТАТЬ МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

О PayPal

Полноценный запуск PayPal в Украине мог бы стать положительным сигналом для других иностранных финансовых сервисов. Однако пока затянувшийся переговорный процесс только обрастает мифами. Об основных заблуждениях в вопросе PayPal/Украина читайте в материале.

ЧИТАТЬ МИФЫ ПРО PAYPAL

Про страны без кэша

Развитые страны отказываются от налички — расплачиваться банковской картой гораздо удобнее. В каких странах бумажные деньги используют только туристы и пенсионеры – смотрите в нашей подборке.

СПИСОК СТРАН БЕЗ НАЛИЧКИ

Про безнал в Украине

Украина тоже стремится к безналичной экономике. Если верить обещаниям НБУ, через три года украинцы будут расплачиваться картами так же часто, как сегодня снимают деньги в банкоматах.

Как этого добиться – обсудили в Американской торговой палате Украины.

КАК ПОБЕДИТЬ CASH?

Про безопасность расчетов картами

В погоне за безналичными расчетами важно не забывать о безопасности. Ведь мошенники не дремлют. О том, как безопасно оплачивать покупки онлайн, пользоваться банкоматом и расплачиваться в магазинах – рассказали эксперты Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА.

СМОТРЕТЬ ИНФОГРАФИКУ

Про успех в e-commerce

Помимо FinTech в Украине активно развивается онлайн-торговля. В этом году мы заняли первое место в Европе по темпам роста e-commerce. Как нам это удается – рассказали участники отрасли на реальных примерах.

СМОТРЕТЬ ТОП КЕЙСОВ

Про красивые деньги

По удобству расчетов наличные деньги серьезно уступают кредитным картам. Но когда разговор заходит об их эстетических свойствах – «пластик» вынужден отступить. Дизайн денежных купюр – это симбиоз искусства, функциональности и безопасности, который может поведать о стране больше, чем страничка в Википедии.

ПЕРЕЙТИ В ГАЛЕРЕЮ БАНКНОТ

И загадочные банкноты

Бумажные деньги могут быть не только красивыми, но и загадочными. Самая легендарная купюра на сегодняшний день – это, наверное, два американских доллара. Какие тайны охраняет Томас Джефферсон, третий президент США?

УЗНАТЬ ЛЕГЕНДУ $2

Про банки будущего

Отказ от налички — уже не новость. Должен измениться весь концепт банкинга. Эксперты со всего мира ломают голову, как создать банковское отделение будущего. В одном они сходятся – оно должно выглядеть потрясающе. Как именно – представили крупнейшие финучреждения мира.

ЗАГЛЯНУТЬ В БАНК БУДУЩЕГО

Про банкоматы на краю Света

Банкоматы можно встретить даже в самых отдаленных уголках планеты: от Антарктиды до автралийских пустынь.

СМОТРЕТЬ СПИСОК ЛОКАЦИЙ

Бонус для постоянных читателей

Если вы регулярно читаете PaySpace Magazine – пройти тесты на знание e-commerce, банковских карт и мобильных платежей не составит труда. Пришло время проверить свои знания!

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