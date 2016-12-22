Подводим итоги: ТОП лучших статей PaySpace Magazine в 2016

22.12.2016 11:11

 Редакция подготовила для вас дюжину материалов о самом важном в уходящем году

PaySpace Magazine

Самые читаемые материалы за год Фото: gigaom.com

Предлагаем вам вспомнить самые интересные статьи, которые были опубликованы на PaySpace Magazine в 2016 году.

О достижениях Украины в финансах

 

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Бесконтактные платежи в транспорте, лидерство в Bitcoin-индустрии, первый в мире аукцион на Blockchain – это далеко не полный список достижений, которыми мы можем гордиться. К 25-му юбилею Украины редакция PaySpace Magazine составила перечень инноваций в финансах и технологиях.

УЗНАТЬ ТОП-15 ДОСТИЖЕНИЙ

 

Про украинский FinTech

 

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Сегодня в Украине нет FinTech. С чем это связано, и когда же все-таки будут полноценно развиваться финансовые технологии? Эксперты обсудили эти вопросы за круглым столом в НБУ.

ЧИТАТЬ МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

 

О PayPal

 

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Полноценный запуск PayPal в Украине мог бы стать положительным сигналом для других иностранных финансовых сервисов. Однако пока затянувшийся переговорный процесс только обрастает мифами. Об основных заблуждениях в вопросе PayPal/Украина читайте в материале.

ЧИТАТЬ МИФЫ ПРО PAYPAL

 

Про страны без кэша

 

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Развитые страны отказываются от налички — расплачиваться банковской картой гораздо удобнее. В каких странах бумажные деньги используют только туристы и пенсионеры – смотрите в нашей подборке.

СПИСОК СТРАН БЕЗ НАЛИЧКИ

 

Про безнал в Украине

 

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Украина тоже стремится к безналичной экономике. Если верить обещаниям НБУ, через три года украинцы будут расплачиваться картами так же часто, как сегодня снимают деньги в банкоматах.

Как этого добиться – обсудили в Американской торговой палате Украины.

КАК ПОБЕДИТЬ CASH?

 

Про безопасность расчетов картами

 

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В погоне за безналичными расчетами важно не забывать о безопасности. Ведь мошенники не дремлют. О том, как безопасно оплачивать покупки онлайн, пользоваться банкоматом и расплачиваться в магазинах – рассказали эксперты Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА.

СМОТРЕТЬ ИНФОГРАФИКУ

 

Про успех в e-commerce

 

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Помимо FinTech  в Украине активно развивается онлайн-торговля. В этом году мы заняли первое место в Европе по темпам роста e-commerce. Как нам это удается – рассказали участники отрасли на реальных примерах.

СМОТРЕТЬ ТОП КЕЙСОВ

 

Про красивые деньги

 

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По удобству расчетов наличные деньги серьезно уступают кредитным картам. Но когда разговор заходит об их эстетических свойствах – «пластик» вынужден отступить. Дизайн денежных купюр – это симбиоз искусства, функциональности и безопасности, который может поведать о стране больше, чем страничка в Википедии.

ПЕРЕЙТИ В ГАЛЕРЕЮ БАНКНОТ

 

И загадочные банкноты

 

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Бумажные деньги могут быть не только красивыми, но и загадочными. Самая легендарная купюра на сегодняшний день – это, наверное, два американских доллара. Какие тайны охраняет Томас Джефферсон, третий президент США?

УЗНАТЬ ЛЕГЕНДУ $2

 

Про банки будущего

 

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Отказ от налички — уже не новость. Должен измениться весь концепт банкинга. Эксперты со всего мира ломают голову, как создать банковское отделение будущего. В одном они сходятся – оно должно выглядеть потрясающе. Как именно – представили крупнейшие финучреждения мира.

ЗАГЛЯНУТЬ В БАНК БУДУЩЕГО

 

Про банкоматы на краю Света

 

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Банкоматы можно встретить даже в самых отдаленных уголках планеты: от Антарктиды до автралийских пустынь.

СМОТРЕТЬ СПИСОК ЛОКАЦИЙ

 

Бонус для постоянных читателей

 

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Если вы регулярно читаете PaySpace Magazine – пройти тесты на знание e-commerce, банковских карт и мобильных платежей не составит труда. Пришло время проверить свои знания!

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Рубрики: FinTechБанкиОбзорыУкраинаЭлектронная коммерция

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