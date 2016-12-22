Подводим итоги: ТОП лучших статей PaySpace Magazine в 2016

Редакция подготовила для вас дюжину материалов о самом важном в уходящем году
Предлагаем вам вспомнить самые интересные статьи, которые были опубликованы на PaySpace Magazine в 2016 году.
О достижениях Украины в финансах
Бесконтактные платежи в транспорте, лидерство в Bitcoin-индустрии, первый в мире аукцион на Blockchain – это далеко не полный список достижений, которыми мы можем гордиться. К 25-му юбилею Украины редакция PaySpace Magazine составила перечень инноваций в финансах и технологиях.
Про украинский FinTech
Сегодня в Украине нет FinTech. С чем это связано, и когда же все-таки будут полноценно развиваться финансовые технологии? Эксперты обсудили эти вопросы за круглым столом в НБУ.
О PayPal
Полноценный запуск PayPal в Украине мог бы стать положительным сигналом для других иностранных финансовых сервисов. Однако пока затянувшийся переговорный процесс только обрастает мифами. Об основных заблуждениях в вопросе PayPal/Украина читайте в материале.
Про страны без кэша
Развитые страны отказываются от налички — расплачиваться банковской картой гораздо удобнее. В каких странах бумажные деньги используют только туристы и пенсионеры – смотрите в нашей подборке.
Про безнал в Украине
Украина тоже стремится к безналичной экономике. Если верить обещаниям НБУ, через три года украинцы будут расплачиваться картами так же часто, как сегодня снимают деньги в банкоматах.
Как этого добиться – обсудили в Американской торговой палате Украины.
Про безопасность расчетов картами
В погоне за безналичными расчетами важно не забывать о безопасности. Ведь мошенники не дремлют. О том, как безопасно оплачивать покупки онлайн, пользоваться банкоматом и расплачиваться в магазинах – рассказали эксперты Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА.
Про успех в e-commerce
Помимо FinTech в Украине активно развивается онлайн-торговля. В этом году мы заняли первое место в Европе по темпам роста e-commerce. Как нам это удается – рассказали участники отрасли на реальных примерах.
Про красивые деньги
По удобству расчетов наличные деньги серьезно уступают кредитным картам. Но когда разговор заходит об их эстетических свойствах – «пластик» вынужден отступить. Дизайн денежных купюр – это симбиоз искусства, функциональности и безопасности, который может поведать о стране больше, чем страничка в Википедии.
И загадочные банкноты
Бумажные деньги могут быть не только красивыми, но и загадочными. Самая легендарная купюра на сегодняшний день – это, наверное, два американских доллара. Какие тайны охраняет Томас Джефферсон, третий президент США?
Про банки будущего
Отказ от налички — уже не новость. Должен измениться весь концепт банкинга. Эксперты со всего мира ломают голову, как создать банковское отделение будущего. В одном они сходятся – оно должно выглядеть потрясающе. Как именно – представили крупнейшие финучреждения мира.
Про банкоматы на краю Света
Банкоматы можно встретить даже в самых отдаленных уголках планеты: от Антарктиды до автралийских пустынь.
Бонус для постоянных читателей
Если вы регулярно читаете PaySpace Magazine – пройти тесты на знание e-commerce, банковских карт и мобильных платежей не составит труда. Пришло время проверить свои знания!
ВАС ТАКЖЕ ЗАИНТЕРЕСУЕТ — FinTech в 2016: сбылись ли прогнозы экспертов