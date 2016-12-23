Итоги года в украинском e-commerce: что говорят эксперты

Редакция PaySpace Magazine опросила ведущих экспертов рынка об итогах уходящего года и прогнозах на 2017-й

Близится 2017-й. Время подбивать итоги уходящего года и делать прогнозы на следующий. Вместе с экспертами украинского рынка электронной коммерции мы определили главные тенденции и события 2016 года.

Скандальный законопроект о 22 евро, закон, упрощающий экспорт услуг, и другие изменения в законодательстве — как они повлияли на развитие рынка электронной коммерции в 2016 году?

Главный тренд, который мог определить будущее e-commerce, слава Богу, не случился. Я о законопроекте про ограничение стоимости посылок в 22 евро.

Позитивным моментом для e-commerce стало принятие закона №4496. Для онлайн-продавцов (юридических лиц) это дает возможность заключать электронные договора с иностранными контрагентами с помощью ЕЦП. Также облегчит документооборот, так как инвойс признан первичным документом. Хотя с отечественной бюрократией мало принятия одного закона – необходимо еще отработать новый механизм взаимодействия с контролирующими органами. Также НБУ внес изменения в Инструкцию №136 в часть 4.2, которая предусматривает использование электронной формы документов для подачи в банк при контроле экспортно-импортных операций. Кроме того, инвойс признан документом, который подтверждает оказание услуг. Эти изменения также облегчают работу онлайн-экспортеров, так как не нужно будет нести в банк бумажные документы с мокрой печатью от иностранного контрагента.

В 2015 году Украина стала самым быстрорастущим рынком электронной коммерции в Европе. По всем прогнозам, прирост в 2016 году останется на том же уровне. Украинцы все активнее занимаются шоппингом в интернете, при этом очень часто они совершают покупки в иностранных интернет-магазинах.

Растет количество покупок в онлайне. В 2015 году в Украине было 3,7 миллионов активных покупателей, а объем рынка составил около 1,1 млрд. евро. До конца 2016 оборот достигнет 1,4 млрд. евро. То есть, прирост снова ожидается на уровне 35% за год. Нельзя не отметить рост трансграничной торговли. Причем, как в импорт, так и экспорт товаров. Онлайн-игроки активно использую модели дропшиппинга, виртуальных складов для поставок товаров в Украину.

В 2016 году рынок электронной коммерции Украины, по нашим оценкам, вырос по крайней мере на 50% до 38,5 млрд гривен. Практически все мощные офлайн-ритейлеры вышли в онлайн, сделав его стратегическим направлением развития.

Еще одним трендом 2016 года стал рост доли мобильных устройств при покупках в интернете. Для торговцев это означает необходимость создания мобильных и адаптивных версий сайтов, а также создания большего количества персонализированных предложений.

На мой взгляд, развитие e-commerce в 2016 году определил mobile. В этом году у многих игроков доля mobile’а составит не менее 25%, а лучшие достигнут показателя в 45-50%.

Мобильная коммерция показывает стабильную динамику. Так, в 2015 году покупки с мобильных совершали 16% пользователей, а к концу 2016 доля составит 25%. Важную роль в росте играют персонализированные предложения от ритейлеров.

Во всем мире в целом и в Украине в частности существенно возросла доля трафика и продаж с мобильных телефонов — мобильные приложения, мобильные и адаптивные версии сайтов стали обязательными.

Появление новых игроков и реорганизация старых — самые яркие изменения также отметили эксперты.

Нельзя не отметить реорганизацию Prom в EVO company. Это указывает на структуризацию рынка и выделения четких направлений для каждого из участников отрасли. Также Эпицентр запустил свой Интернет-магазин 27.ua, который уже отвоевал часть рынка и продолжает рост.

Продажи в интернете — больше не бизнес начинающих. Уровень сервиса продавцов и качество обслуживания в интернете ощутимо растет. Например, около 50% компаний, которые продают на Prom.ua, работают около 3х лет.

Все будет маркетплейс — в один голос твердят эксперты рынка e-commerce. Маркетплейсы действительно демонстрировали стремительный рост в уходящем году. В 2017 эта тенденция только усилится.

Растет доля маркетплейсов в общем объеме онлайн-рынка. С другой стороны – растет количество нишевых магазинов. В первую очередь, это сегмент fashion и хендмейда. Кроме того, активизировались продажи с помощью социальных сетей. Facebook, Instagram в 2016 году ввели возможность создавать странички по принципу Интернет-магазина, где есть описание товара, цена и условия покупки. Не имея возможности открыть свой сайт или зарегистрироваться на маркетплейсе, можно успешно продавать онлайн с помощью социальных сетей.

Возросла роль маркетплейсов — для большинства продавцов они становятся основным каналом сбыта. Маркетплейсы группы компаний EVO растут ежегодно почти вдвое — по товарообороту и количеству заказов. Маркетплейсы растут в 19 раз быстрее, чем интернет-магазины. К примеру, по сравнению с 2014 годом, трафик магазинов в 2016-м вырос всего на 4%, в то время как маркетплейсы добавили 78%. Из этого следует, что новые покупатели все чаще делают выбор в пользу маркетплейсив. Доски объявлений, кстати, также растут достаточно уверенно — на 64% с 2014 года.

Эксперты говорят о том, что украинский рынок e-commerce развивается стремительными темпами благодаря активному развитию рынка логистических услуг.

Растет спрос на международную доставку, что подстегивает операторов развивать свои сервисы – уменьшать сроки доставки, демпинговать с ценами, улучшать технологии, дифференцировать и вводить новые услуги. Например, Нова пошта запустила NP Shopping, Деливери открыли Delivery Shop, операторы, которые давно присутствовали в сфере международной доставки (Meest Group, Укрпочта) – сокращают сроки прибытия товаров в Украину и расширяют географию. Также развиваются разные формы доставки внутри страны – растет количество почтоматов, развивается доставкой электровелосипедами. А заказы уже можно получить в течении 2-ух часов после покупки.

В 2016 году украинские игроки рынка e-commerce в сфере логистики вышли на международный рынок. К примеру, ModnaKasta запустила доставку товаров из США, а Easyxpress еще больше масштабировал процесс. Многие товары действительно проще и дешевле закупить за границей. Еще один основной тренд года тоже связан с покупательским поведением. Клиенты хотят меньше ждать. Понятие same day delivery внедряется в украинский рынок — отличный пример тому доставка DELFAST. Спрос на критерий быстрой доставки возрос в несколько раз. Люди привыкли покупать на сейчас и просто не могут ждать до завтра. В сфере услуг тоже видны изменения со временем ожидания. Когда вы вызываете в ЖЭКе сантехника, заявка могла обрабатываться пару дней. На сервисе Kabanchik.ua время ожидания ранее были от 2 и больше часов, сейчас же в течение 5 минут мы стараемся подобрать компетентного мастера.

И наконец, что нас ожидает в новом 2017-м году? Эксперты озвучили свои прогнозы. Надеемся, они сбудутся!

Динамика: активное применение динамического контента в режиме реального времени. Думаю, что топ-20 игроков e-commerce начнут экспериментировать с динамическим контентом и использовать данные о геолокации, источнике перехода, просмотрах и другом поведении пользователей. Это позволит персонализировать коммуникации, рекоммендации и выдачу в каталоге.

активное применение динамического контента в режиме реального времени. Думаю, что топ-20 игроков e-commerce начнут экспериментировать с динамическим контентом и использовать данные о геолокации, источнике перехода, просмотрах и другом поведении пользователей. Это позволит персонализировать коммуникации, рекоммендации и выдачу в каталоге. Sharing контента о товаре через агрегаторы . Надеюсь, что в 2017 году этот тренд доберется до Украины и появятся агрегаторы, которые позволят обогащать данные о товарах на сайте. Благодаря этому в fashion e-commerce возможны прорывы в подборе идеального размера и посадки.

. Надеюсь, что в 2017 году этот тренд доберется до Украины и появятся агрегаторы, которые позволят обогащать данные о товарах на сайте. Благодаря этому в fashion e-commerce возможны прорывы в подборе идеального размера и посадки. Предиктивная аналитика. Сюда входит предсказание оттока, ранняя идентификация наиболее ценных клиентов и подбор рекомендаций для следующей покупки.

Возрастет количество активных онлайн-покупателей за счет увеличения проникновения интернета.

Мобильная коммерция продолжит уверенный рост. Онлайн-ритейлеры будут бороться за покупателя с помощью персонализации, которая возможна за счет Big Data и автоматизированных систем обработки складских запасов.

Роль социальной коммерции будет расти. Причем, такой тренд присутствует не только в Украине, но и в других странах.

Стирание граней между онлайн и оффлайн продолжится.

Маркетплейсы продолжат активное развитие и будут предлагать еще больше возможностей для продвижения брендов и широкого охвата аудитории.

Сервисы по доставке товаров будут совершенствоваться. Возможно, заработают новые виды – дроны либо электророботы. Для этого нужны соответствующие изменения в законах.

Доля онлайн-торговли будет расти . По экспертным оценкам, доля электронной торговли Украины сегодня составляет около 3% всего ритейла. В свою очередь, в большинстве развитых стран мира этот показатель достигает 10-15%. Поэтому потенциал для роста — колоссальный.

. По экспертным оценкам, доля электронной торговли Украины сегодня составляет около 3% всего ритейла. В свою очередь, в большинстве развитых стран мира этот показатель достигает 10-15%. Поэтому потенциал для роста — колоссальный. Маркетплейсы (онлайн-маркеты) будут расти быстрее рынка.

(онлайн-маркеты) будут расти быстрее рынка. Пользователи будут еще более «мобильными» . Сегодня в Украине 37% посетителей «заходят» на Prom.ua с мобильных телефонов, а 25% уже привычно покупают с помощью мобильного. Это при том, что в развитых странах мобильный трафик уже обгоняет десктопный. По прогнозам Zenith Media доля глобального мобильного интернет-трафика в 2017 году составит 75%.

. Сегодня в Украине 37% посетителей «заходят» на Prom.ua с мобильных телефонов, а 25% уже привычно покупают с помощью мобильного. Это при том, что в развитых странах мобильный трафик уже обгоняет десктопный. По прогнозам Zenith Media доля глобального мобильного интернет-трафика в 2017 году составит 75%. Маркетплейсы заполняют целые отрасли в Украине и мире. Отель в любой уголок мира можно забронировать на одном сайте (Booking.com, AirBnB). Купить любые товары можно на одном сайте (Amazon, E-bay, Prom). Заказать такси можно в одном приложении (Uber). Все государственные закупки Украины — Prozorro, коммерческие — Rialto. Тенденция усилится.

Думаю, 2017 год будет еще мобильней, чем этот. Мобильный трафик уже занимает как минимум 35% посещения сайта. И если в 16-м году основным трендом было веб-версия сайта (адаптация мобильной верстки), то сейчас главное — нативное приложение. Оплата с телефонов с помощью веб-версии сайта еще вызывает боязнь у пользователей, к тому же сайт может быть урезан и неудобен в пользовании. Безопасность и удобство с телефона — основной тренд 2017 года.

В рекламе e-commerce видео набирают все большей популярности. Если вы можете делать больше видео — пожалуйста, делайте это. Людям интереснее воспринимать 30-секундные ролики, чем читать текст. Прямые трансляции в Facebook были запущены в этом году и набирают куда больше охвата пользователей, чем текстовые материалы.

Еще один основной тренд года — повышение лояльности к клиентам. Конкуренция увеличивает стоимость привлечения пользователей, поэтому многие игроки электронной торговли сфокусируются на удержании клиентов и повышением лояльности.

Также 2017 может стать годом нишевых игроков.

В целом, 2017 должен стать мобильным, удобным и обеспечивать безопасность клиенту

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