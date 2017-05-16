В Киеве прошел IT Infrastructure, Cloud & Security Summit 2017

26 апреля 2017 более 200 лидеров отрасли информационных технологий собрались в Киеве на IT Infrastructure, Cloud & Security Summit 2017.

На саммите международные и отечественные компании представили передовые инновационные решения и кейсы в области построения, модернизации, оптимизации и управления IT-инфраструктурой — облачные решения, технологии и сервисы, лучшие решения по IT-безопасности и кейсы для бизнеса.

Организатором форума выступила Компания «Бизнес Саммит».

Деловую программу открыл модератор форума Дмитрий Бахмацкий, директор по развитию бизнеса облачного хостинг-провайдера SuperNovo.

Дмитрий рассказал об основных трендах отрасли, обозначив ключевую значимость влияния IT технологий для достижения качественно результата работы компаний корпоративного сектора, повышения рентабельности и прибыльности.

Поговорили на форуме и о безопасности. Владислав Галилейский, Sales Engineer в BAKOTECH представил доклад о развитии киберугроз, с которым придется столкнуться в 2017 году, и методах борьбы с ними.

Так, платформа WatchGuardFirebox, которую представлял докладчик, дает инструменты для мониторинга, визуализации и корреляции сетевых событий, а также полный набор модулей безопасности, таких как антивирус, защита от сложных атак и расширенных угроз, предотвращение вторжений, антиспам и другие средства безопасности, которые обеспечивают многоуровневую защиту сети.

Про то, как получить выгоду от использования облака, рассказал Денис Емельяненко, руководитель бизнес-направления «Managed Services» компании De Novo.

В докладе приведены ключевые преимущества и выгоды управляемых услуг. Рассмотрено, каким образом Managed Services как инновационный вид аутсорсинга, направленный на проактивное управление ИТ-активами, позволяет получить максимальную эффективность от использования облачных инфраструктур.

С облачным решением для повышения эффективности использования времени Yaware.TimeTracker познакомил собравшихся Артём Лебедев, коммерческий директор компании Yaware.

Артём рассказал о главных проблемах, которые влияют на продуктивность работы сотрудников. Описал к чему может привести игнорирование таких проблем, а также как их устранить с помощью облачного решения Yaware.TimeTracker. Кроме этого Артём представил несколько реальных кейсов внедрения сервиса в компаниях, их результаты до и после использования тайм-трекера.

О комплексной системе защиты информации с помощью решений Digital Guardian пошла речь в выступлении, которое представил Андрей Михалюк, менеджер по развитию компании SoftiCo. Digital Guardian – один из лидеров в сфере обеспечения сохранности ценных данных. Защита от внутренних и внешних угроз, обеспечение видимости данных, контроль устройств, шифрование, автоматическое определение ценной и конфиденциальной информации внутри инфраструктуры компании – все это детально было представлено в выступлении.

На сегодняшний день существует высокий спрос на хранение и обработку больших объемов данных, при этом не всегда возможно получить нужную производительность, надежность и функционал в рамках стагнирующих бюджетов. Эти вопросы также поднимались в рамках конференции.

Компанию UCloud с докладом «Безвиз для Ваших данных» представил Данил Белов, директор по развитию бизнеса, с историей о фатальных ошибках, к которым может привести не настроенная до мелочей ИТ-инфраструктура. Данил рассказал о дублировании данных, резервном копировании и аварийном переключении между ЦОД в рамках одного облака UCloud, уделил особое внимание важности правильного выбора физического размещения облачной инфраструктуры.

Ник Лучков, Senior Technical Pre—Sales Manager компании Nakivo, решения которой представляет на рынке Украины компания BAKOTECH, представил решение NAKIVO Backup&Replication для резервного копирования и репликации для VMware і Hyper—V.

Что удерживает данные украинских компаний в Украине? – на этот вопрос развернуто ответил в своем выступлении Игорь Луценко, продакт-менеджер компании «Космонова».

Игорь развенчал мифы, связанные с отечественными коммерческими ЦОД. В частности, последнее время активно муссируется тема о миграции данных бизнеса из Украины за рубеж. Но в действительности массовой миграции данных не происходит.

Денис Федоркин, Председатель адвокатского объединения Law Business Association рассказал о юридических аспектах сохранности информации, а также – о защите от недобросовестного поглощения. Юридическая безопасность очень важна для сохранности информации и бизнеса в целом.

О современной телефонии как основе эффективного обслуживания клиентов, а также безопасности в облаке рассказали в своем выступлении Антон Столяр, заместитель генерального директора по развитию бизнеса, и Алексей Станкус, директор департамента информационной безопасности компании «САНФЛАУЕР КОМЮНИКЕЙШНС ГРУП».

Алексей Музыченко, заместитель директора департамента облачных и ИКТ-сервисов ДАТАГРУП присоединился к обсуждению вопросов информационной безопасности. Он рассказал о негативных трендах увеличения количества и разнообразия DDoS-атак и методы защиты от них на базе новой услуги – решения от компании Arbor. Услуга включает в себя многоуровневую фильтрацию данных, анализ поведения трафика, в том числе на базе глобальной системы сбора информации ATLAS, доступ к порталу управления и службу технической поддержки 24х7.

О USM как неизбежной эволюции любой системы информационной безопасности рассказал Николай Стелюк, Sales Engineer BAKOTECH. Инструменты AlienVault предназначены для организации комплексной защиты от сетевых и внутренних угроз. Среди них – единая платформа управления системами информационной безопасности AlienVault USM. Она обеспечивает простое и быстрое обнаружение угроз, а также предоставляет средства реагирования на инциденты и соблюдения политик информационной безопасности.

Сергей Архипов, руководитель направления HostiCo из компании SoftiCo, представил рекомендации по выбору провайдера облачных услуг.

Внимание акцентировалось на основных критериях анализа: обеспечении непрерывности работы, способности индивидуально изучать потребности заказчика, положительных отзывах клиентов и географическом расположении.

В заключительном докладе саммита Владислав Галилейский, Sales Engineer BAKOTECH рассказал о наступившем будущем технологий хранения данных с помощью решений DataCore. Компания DataCore, поставщик программно-определяемых систем хранения данных (Software Defines Storage — SDS), создает свои решения на основе аппаратной независимости и без привязки к определенным производителям аппаратных средств. Это позволяет развивать уровень решений добавляя Hi-End-функционал к любым средствам хранения данных.

Программа докладов форума была дополнена мини-выставкой решений и инноваций. Стенды работали на протяжении всего форума. А участники имели возможность более подробно ознакомиться с решениями и инновациями, увидеть и протестировать работающие системы, задать вопросы специалистам.

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