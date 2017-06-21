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В Китае открыли магазин на колесах без касс и продавцов

21.06.2017 12:55

В Шанхае открылся 24-часовой магазин, полностью управляемый технологиями

Магазин на колесах Фото: www.technologyreview.com

Шведский стартап Wheelys решил повторить опыт Amazon и создать в Китае магазин без касс и обслуживающего персонала. В какой-то степени изобретателям удалось превзойти находку американского ритейлера. Ведь их торговая точка Moby Mart, помимо самообслуживания, cможет автономно перемещаться по улицам города с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения. На период тестирования автомобилем управляют люди.

Внешне этот магазин напоминает автобус со стеклянными стенами. Чтобы попасть внутрь, нужно отсканировать QR-код на двери авто. Сориентироваться в магазине поможет виртуальный продавец-голограмма.

Ассортимент торговой точки разнообразный: фрукты, картофельные чипсы, кофе, журналы и даже кроссовки. У каждого товара на упаковке есть штрих-код на упаковке. Его нужно сканировать смартфоном, а деньги будут списаны с банковской карты, привязанной к мобильному кошельку.

Покупки с QR-кода Фото: www.technologyreview.com

В Wheelys отметили, что магазин сможет самостоятельно пополнять запасы, заехав на склад. Кроме того, в будущем у клиентов появится возможность вызвать мобильную торговую точку со смартфона.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Магазины без касс Amazon Go пользуются популярностью. В мае 2017 стало известно, что американский онлайн-ритейлер планирует открыть такие же торговые точки в Великобритании.

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Рубрики: МирНовостиЭлектронная коммерция

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