В мире растет спрос на украинские монеты

В 2016 году НБУ удалось выручить вдвое больше средств от реализации памятных монет, чем в 2015

В 2016 году Национальному банку удалось реализовать 1,13 млн памятных монет на общую сумму 170 млн грн, что вдвое больше, чем в предыдущем году.

В Нацбанке отмечают интерес к памятным монетам Украины со стороны как украинского общества, так и международного сообщества.

В прошлом году в обращение было введено 47 памятных монет: 1 золотая, 15 серебрянных, 30 из нейзильбера и 1 биметаллическая.

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Ранее сообщалось о том, что монета Евромайдана вернулась с международного конкурса без награды.

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По материалам unian.net