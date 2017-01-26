В новой прошивке для часов на Android появятся облачные платежи

Google добавит платежи в Android Wear
Носимые гаджеты Android – например, часы и браслеты — можно будет использовать для оплаты товаров на кассе супермаркетов. В начале февраля Google выпустит новую операционную систему для гаджетов (Android Wear 2.0) с поддержкой бесконтактных платежей на базе облачной технологии HCE. Эта технология позволяет совершить платежи, даже если в гаджете нет специального чипа для безопасного хранения платежной информации. Все важные данные будут обрабатываться через облако.
В начале месяца компания уже сообщала о планах выпустить в первом квартале две модели «умных» часов совместно с LG. Ожидается, что оба флагмана — LG Watch Sport и LG Watch Style — будут поддерживать мобильные платежи Android Pay.
Презентация гаджетов должна состояться 9 февраля.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
По результатам исследований, пользователи ждут, что NFC появится во многих гаджетах. Превращая их в бесконтактные платежные инструменты. Часы – первые в списке таких предметов.
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