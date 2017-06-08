В одном из крупнейших банков страны провели обыск

Силовики изъяли документы и деньги

Следователи Генпрокуратуры и СБУ вчера, 7 июня, провели обыск в депозитарии Райффайзен Банка Аваль. Было проведено вскрытие индивидуальных сейфов клиентов финучреждения и выемку содержимого.

Юристы, к которым в последствии обратились клиенты банка, арендовавшие депозитные ячейки, утверждают, что обыски проводились в рамках уголовного расследования по делу №42017000000000784 от 15 марта 2017 года, а также разъяснили, что был проведен обыск ячеек клиентов банка, а не самого Райффайзена. Какое именно отделение было подвержено обыску не уточняется.

Расследование связано со сделками по взаимозачетам между заемщиками и кредиторами проблемных банков, в которых уже работают временные администраторы и ликвидаторы Фонда гарантирования вкладов физлиц, рассказывают в юридических кругах.

Также, предполагают, что инцидент связан с задержанием уполномоченного лица Фонда гарантирования, которое было обвинено в даче взятки в размере 5 млн долларов.

Юристы считают возможным, что судебные постановления, на основании которых происходили выемки документов, а также действия правоохранителей впоследствии могут быть опротестованы в судах.

Адвокат также отметил, что это не первое вскрытие банковских ячеек силовиками.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинские банки стремительно сокращают количество своих отделений. По данным Национального банка Украины, с начала 2016 года банки закрыли 26% своих филиалов.

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По материалам ubr.ua