В Приват24 можно будет заказать ID-карту гражданина Украины

Онлайн-банкинг Приват24 продолжает расширять свои социальные услуги — теперь в нем можно заказать ID-карту гражданина Украины

Для этого нужно войти в свою учетную запись в Приват24, перейти в «Социальный кабинет» и оформить заявку во вкладке «Персональные документы».

Нести документы в миграционную службу или в Центр предоставления административных услуг при этом не нужно, как и заполнять какие-либо формы онлайн — необходимые данные будут подтягиваться автоматически. Забрать готовый документ можно будет в подразделении миграционной службы по месту жительства.

В прошлом месяце в онлайн-банке появился «Социальный кабинет» – новый сервис, при помощи которого работающие украинцы могут рассчитать размер своей будущей пенсии, а льготные категории населения – узнать информацию о перерасчете пенсии, рассчитать размер субсидии, оформить заявление на выплату пенсии или социальной помощи, получить информацию о порядке оформления помощи при рождении ребенка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что онлайн-банкинг Ощадбанка может стать альтернативой 1С. Сейчас новая система тестируется в трех областных управлениях, а в ближайшие несколько месяцев ее планируют ввести в общенациональную эксплуатацию.

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По материалам minfin.com.ua