В России недовольны Visa и Mastercard

Продавцов не устраивает слишком высокая межбанковская комиссия

Российские торговые сети подали жалобу на Visa и MasterCard в Федеральную антимонопольную службу. В российских объединениях ритейлеров считают, что международные платежные системы нарушают антимонопольное законодательство в сфере межбанковских комиссий.

В ЕС и Австралии комиссия при оплате дебетовой картой составляет 0,2%, а по кредитным — 0,3%. Тогда как в России приходится платить более 1% от сделки. Кроме того, торговцы жалуются на отсутствие единого тарифа на прием карт. Так, турагентства платят 1% межбанковской комиссии, заправки – 1,2%, продуктовые сети — 1,3%, а непродовольственные магазины – 1,6%.

По мнению ритейлеров, высокие комиссии на прием платежей сдерживают развитие безналичных платежей в РФ – только 29% покупок оплачивают картами.

Объединения ритейлеров просят антимонопольную службу проверить принципы формирования тарифов эквайринга и повысить их прозрачность.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В некоторых странах межбанковские комиссии настолько неоправданно высокие, что торговые сети отказываются принимать к оплате карты. Так недавно поступил один из канадских ритейлеров.

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По материалам: Oborot.ru