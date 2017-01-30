В Украине откроют первый полностью арабский банк

Цель проекта — привлечение инвестиций в Украину

В Украине планируют открыть первый полностью арабский банк. Инициатором создания такого банка стал Украино-Арабский деловой совет. Об этом сообщил президент Совета Шейх Имад Мустафа Абу Ар-руб.

В ходе переговоров представители Национального банка и Кабинета министров уже предварительно поддержали эту идею.

Учредителями банка будут только арабские бизнесмены. На данном этапе решаются тактические задачи запуска банка. Главной целью проекта будет привлечение по меньшей мере 100 млрд долларов инвестиций в Украину.

Запуск арабских банков постоянно затруднялся спецификой банковской деятельности в арабских странах, которая основывается на принципах шариата. В частности, мусульманам запрещено налагать и взимать ссудный процент. Также, в арабских странах действует запрет на ростовщичество.

В исламской системе банк кредитует отдельные задачи — банк и заемщик объединяют свои капиталы для финансирования конкретного проекта, при этом прибыль они делят в заранее определенном порядке и долях, а убытки — в зависимости от долевого участия в капитале.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинский госбанк продан китайцам.

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По материалам delo.ua