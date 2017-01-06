В Украине рекордно выросло количество фишинговых сайтов

Мошенники хотят любыми способами получить данные платежных карт своих жертв

В Украине количество фишинговых сайтов выросло в 4,5 раза — с 38 в 2015 году до 174 в 2016 году. Об этом сообщает EMA. Фишинговые сайты специализируются на незаконном получении реквизитов банковских карт пользователей под предлогом предоставления несуществующих услуг.

Эксперты также рассказали о разновидностях мошеннических сайтов:

— чаще всего (99% случаев) фишинговый сайт имитирует работу сервисов для пополнения мобильного счета или совершения денежного перевода. При этом пользователь не обойдется без предоставления данных по своей карте, чего, собственно, и добиваются мошенники

— 69% фишинговых сайтов — это якобы новые неизвестные платежные сервисы, которые также чаще всего являются псевдо-сервисами для пополнения счета мобильного телефона

— 31% фишинговых сайтов маскируются под известные платежные сервисы

На самом деле, фишинговые сайты не предоставляют пользователям никаких услуг, а просто фиксируют интересующие их данные платежных карт — номер карты, срок действия карты, трехзначный код безопасности с обратной стороны карты и код из СМС-сообщений от банка. Имея эти данные, мошенники могут распоряжаться средствами на карте жертвы.

Согласно данным EMA, из 174 фишинговых сайтов, зафиксированных в прошлом году, 90 предлагали пополнить счет мобильного телефона, 54 — выполняли денежные переводы с карты на карту, 28 — занимались и тем и другим.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам ema.com.ua