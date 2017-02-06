Голосование открыто: в Украине выберут лучшую монету

Сегодня начинается первый этап ежегодного конкурса «Лучшая монета года Украины». Конкурс, уже ставший традиционным, был впервые проведен в 2005 году

С 6 февраля по 3 апреля 2017 путем голосования будут определены три монеты, которые наберут наибольшее количество голосов в трех номинациях: «Лучшая монета года», «Уникальное идейное решение», «Лучшее художественное решение».

Конкурс проводится среди памятных монет, которые были официально введены в обращение с 1 января до 31 декабря 2016 года.

В первом этапе голосования могут принимать участие все желающие. Проголосовать можно, заполнив анкету онлайн, либо отправив ее на электронный адрес: moneta@bank.gov.ua. Также анкеты принимают по почте – специальные ящики уже установлены в отделах Департамента денежного обращения НБУ в регионах и банках-дистрибьюторах (АО «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк»).

На втором этапе члены специально созданной комиссии путем тайного голосования определят победителя конкурса в каждой номинации.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

По результатам прошлогоднего конкурса «Лучшая монета года Украины», победу одержали такие монеты: в номинации «Лучшая монета года» — «Киевский князь Владимир Великий», «Уникальное идейное решение» — «Богдан Хмельницкий», «Лучшее художественное решение» — «Киевский князь Владимир Великий».

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