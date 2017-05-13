В Южной Корее снизят требования к капиталу финтех-компаний

Правительство Южной Кореи планирует снизить требования к минимальному размеру капитала для финтех-компаний, работающих с криптовалютами

Министерство стратегии и финансов Южной Кореи приняло решение, согласно которому с 18 июля 2017 года минимальные требования к капиталу компаний, работающих в сфере финансовых технологий, будут снижены с двух миллиардов корейских вон до одного, что составляет примерно 900 тыс долларов.

Таким образом правительство решило пойти на встречу финтех-компаниям, которые жестко критиковали выданный ранее Закон об операциях с иностранной валютой. Именно этот нормативный акт, опубликованный в феврале 2017 года, устанавливал неподъемные для небольших компаний требования к минимальному капиталу.

Ожидается, что новое решение окажет положительное влияние на рынок и будет способствовать как появлению новых компаний, так и развитию криптовалютной экосистемы в целом.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что стимулировать развитие финансовых технологий настоятельно советуют и властям Гонконга. В этом убеждены в Консультативном совете по развитию финансовых услуг. Правительству рекомендуют признать цифровые валюты и инвестировать в технологию блокчейн.

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По материалам news.bitcoin.com